ما حقيقة الأنباء عن هبوط اضطراري لإحدى طائرات الخطوط العراقية؟

وكالات

نفت إدارة مطار بغداد الدولي الأنباء المتداولة بشأن سماع إطلاق نار داخل حرم المطار، مؤكدة أن الحركة الجوية تسير بشكل طبيعي من دون أي تأخير أو توقف.

وقالت الإدارة في بيان إن "الأخبار التي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول سماع إطلاق نار في مطار بغداد الدولي غير دقيقة، وإن الأصوات التي أُشيع عنها ربما كانت خارج محيط المطار"، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.

وفي السياق ذاته، نفت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، التابعة لوزارة النقل، صحة ما أشيع عن تنفيذ إحدى طائراتها هبوطاً اضطرارياً في مطار بغداد، موضحة أن الطائرة المعنية تعود إلى ناقل جوي آخر ولا علاقة للناقل الوطني بالحادثة.

وأكدت الشركة التزامها بتطبيق معايير السلامة الجوية الدولية، وإخضاع أسطولها لفحوصات دورية دقيقة تضمن أعلى مستويات الأمان والكفاءة التشغيلية.

وكانت تقارير محلية قد ذكرت أن شرطياً أطلق النار على نفسه داخل المطار فجر الأحد، مستخدماً بندقية حكومية من طراز "إم 4" خلال مناوبته في إحدى نقاط التفتيش، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة.