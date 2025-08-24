إعلان

الحوثيون: شهيدان و5 جرحى بالهجوم الإسرائيلي على محطة شركة النفط

06:13 م الأحد 24 أغسطس 2025

الهجوم الإسرائيلي

وكالات

أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، الأحد، ارتقاء شهيدين ووقوع 5 إصابات في إحصائية أولية لضحايا العدوان الإسرائيلي على محطة شركة النفط.

وأفادت تقارير إعلامية، الأحد، بأن انفجارات عنيفة تهز العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت القناة 14 العبرية، إن سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم أهدافا في اليمن. فيما أكد مصدر عسكري أن جيش الاحتلال بدأ تنفيذ هجمات في اليمن ردا على استمرار إطلاق الصواريخ والمسيرات، وفق القناة 13 العبرية.

وأكدت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، أن عدوانا صهيونيا أمريكيا يستهدف العاصمة صنعاء.

وأشارت القناة 14 العبرية نقلا عن مصادر، إلى أن القصر الرئاسي في صنعاء كان هدفا مركزيا للهجوم. فيما أوضحت تقارير أن 3 غارات قرب منطقة عطان جنوب غربي العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت القناة 13 العبرية، الأحد، إن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف قاعدة صواريخ قرب القصر الرئاسي في صنعاء.

