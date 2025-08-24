ديفيد لامي في رحلة صيد مع جي دي فانس نائب الرئيس ا

وقع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في حرج سياسي طريف بعد خروجه في رحلة صيد مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في جنوب لندن.

فقد أعلنت وكالة البيئة البريطانية أنها وجهت إنذاراً خطياً للوزير إثر ممارسته صيد الأسماك دون ترخيص، مؤكدة أن أي شخص فوق 13 عاماً ملزم قانوناً بالحصول على رخصة لصيد الأسماك في المياه العذبة.

ولم تكشف الوكالة ما إذا كان فانس يمتلك ترخيصاً، مشيرة إلى اعتبارات تتعلق بالخصوصية، بينما أوضح متحدث باسمها أن الحادثة لا تعدو كونها "خطأً إدارياً".

ووفق القوانين البريطانية، كان لامي سيواجه غرامة تصل إلى نحو 4000 دولار في حال ثبوت المخالفة، وقد اعترف الوزير لاحقاً بأنه حصل على الرخصة متأخراً وأبلغ السلطات بذلك.

أما على الجانب الطريف من القصة، فقد كشف لامي أن ضيفه الأميركي منحه نصائح صيد على "طريقة كنتاكي"، لكنها لم تساعده في اصطياد أي سمكة، فيما مازح فانس قائلاً إن الأمر الوحيد الذي قد يفسد علاقتهما هو فشل لامي في الصيد!