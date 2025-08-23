مسؤولة أممية: يجب المطالبة بإرسال قوات دولية لحماية الفلسطينيين

وكالات

عبّرت المقررة الأممية الخاصة لحقوق الإنسان في ‌‏فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي، عن شعورها بالعار والخجل تجاه ما يحدث في غزة والضفة الغربية، مؤكدة على أن الحكومات التي تدعم إسرائيل في جرائمها بغزة سوف تدفع الثمن في الانتخابات القادمة.

وشددت ألبانيزي، في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، على ضرورة وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل ووقف التعاون الاقتصادي معها، كما تجب المطالبة بإرسال قوات دولية لحماية الفلسطينيين.

ووصفت ألبانيزي، الإدارة الأمريكية الحالية بأنها الأكثر صهيونية من بين الإدارات السابقة.

من جانبه، قال المقرر الأممي الخاص بالحق في الغذاء مايكل فخري، السبت، إن إسرائيل ارتكبت أكبر عمل وحشي ضد القانون الدولي وعلى الدول العربية فرض عقوبات اقتصادية ضد تل أبيب.

وأكد فخري، أن الجمعية العمومية للأمم المتحدة تمتلك السلطة لإرسال قوة سلام لإيقاف المجاعة ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن إسرائيل فرضت حصارا تاما على غزة وكان من الواضح أنها ستستخدم سلاح التجويع في حربها.

وأوضح فخري، أن على الحكومات التحرك لايقاف الإبادة الجماعية ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لغزة.