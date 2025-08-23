وكالات

طالب السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، بعدم تمويل آلة الحرب التي يقودها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزة، عبر أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.

وأوضح ساندرز في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك"، السبت: "لنكن واضحين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه القدرة على إنهاء المجاعة التي يواجهها الفلسطينيون.. لكنه بدلا من ذلك لا يفعل شيئا بينما يشاهد المجاعة تتفاقم".

وأضافت ساندرز: "يكفي، لا مزيد من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لآلة الحرب التي يقودها نتنياهو".

وأكدت لجنة التصنيف المتكامل للأمن الغذائي، المسؤولة عن تحديد وجود المجاعة، يوم الجمعة أن المجاعة تحدث حاليا في غزة ومن المتوقع أن تتوسع إلى مدينتي دير البلح وخان يونس في الأسابيع المقبلة.