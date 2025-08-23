تركيا: إفلات إسرائيل من العقاب شجّعها على تجويع غزة

وكالات

قالت وزارة الخارجية التركية، إن إعلان الأمم المتحدة المجاعة في غزة يظهر مجددا حجم الكارثة الإنسانية الناجمة عن سياسات الإبادة التي تنتهجها حكومة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ضد الفلسطينيين بالقطاع.

وأشارت الخارجية التركية، في بيان لها، السبت، إلى أن إفلات إسرائيل من العقاب على جرائم الحرب التي ارتكبتها وانتهاكاتها للقانون الدولي حتى اليوم هو الذي شجعها على تجويع غزة.

وشددت على أن تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وضمان محاسبة المسؤولين أمام المحاكم، إضافة إلى إبقاء ممرات المساعدات الإنسانية مفتوحة بشكل متواصل، هي أبسط الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي والإنسانية، مؤكدة أن تركيا ستواصل دعمها الثابت لـ"النضال العادل للشعب الفلسطيني دون أي تنازل".