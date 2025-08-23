"إرهابي قاتل أبنائنا".. بن غفير يتعرض لهجوم من عائلات الأسرى في الشارع

القاهرة_ مصراوي

أثناء توجهه إلى كنيس في إحدى بلدات منطقة الشارون بتل أبيب، هاجم متظاهرون وعائلات أسرى إسرائيليين في غزة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

ووفقا لصحيفة يديعوت العبرية، فإن عائلات الأسرى والمتظاهرون صرخوا في وجه بن غفير مرددين هتافات: "أنت مجرم – قاتل أبنائنا" .

المحتجون وقفوا أمام الوزير حاملين صور الأسرى وقالوا له: "انظر إلى وجوههم، أنت إرهابي مُدان" .

الوزير الذي كان برفقة ابنه الجندي قال للمتظاهرين: "إنه يحميكم، أيها المتهربون من الخدمة".

على خلفية تقدم التحضيرات العسكرية لعملية احتلال مدينة غزة ومعارضة الوزير بن غفير للصفقة الخاصة بإطلاق سراح الأسرى، وصل متظاهرون صباح اليوم (السبت) إلى كفار ملاّل، حيث تواجد وزير الأمن القومي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وصرخوا باتجاهه: "أنت إرهابي مُدان وقاتل أسرى".

الوزير، الذي كان في طريقه إلى الكنيس مع ابنه الجندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ردّ عليهم قائلاً: "هو يحميكم، أيها المتهربون من الخدمة".