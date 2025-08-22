ترامب: سيدات أمريكا من أصل أفريقي جميلات ويطلبن مني القدوم إلى شيكاغو

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إن مدينة شيكاغو من المرجح أن تكون الهدف التالي لجهوده في مكافحة الجريمة والتشرد والهجرة غير القانونية.

وأشار ترامب، إلى أن المدينة الواقعة في الغرب الأوسط قد تتلقى معاملة مشابهة لما قام به في واشنطن العاصمة، حيث نشر 2000 جندي في الشوارع.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أن شيكاغو ستكون هدفنا التالي"، وأضاف لاحقًا: "ثم سنساعد نيويورك".

وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي بدأ فيه البنتاجون يوم الجمعة بإصدار أوامر للجنود في واشنطن بحمل الأسلحة، رغم عدم وجود مؤشرات واضحة على مواجهتهم لأي تهديدات تتطلب حمل الأسلحة.

وقد وصف ترامب مرارًا بعض أكبر مدن البلاد — التي تُدار من قبل الديمقراطيين، ولديها عمداء سود وأغلبية من الأقليات — بأنها خطيرة وقذرة.

وخصّ ترامب مدينة شيكاغو يوم الجمعة، واصفًا إياها بـ"الفوضى"، وقال إن السكان هناك "يصرخون طالبين منا المجيء".

وأضاف: "سننظم هذا الوضع، ربما بعد ذلك. ستكون هذه مدينتنا التالية بعد هذه".

وأوضح الرئيس، الذي كان جالسًا في المكتب البيضاوي وهو يرتدي قبعة حمراء مكتوب عليها: "ترامب كان محقًا في كل شيء"، أن سكان شيكاغو "يرتدون قبعات حمراء مثل هذه".

وأضاف: "السيدات من أصل أفريقي، سيدات جميلات، يقلن: "من فضلك يا رئيس ترامب" تعال إلى شيكاغو، من فضلك".