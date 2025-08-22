ترامب يهدد بالسيطرة الفيدرالية على واشنطن

القاهرة- مصراوي

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيراً شديد اللهجة إلى عمدة العاصمة الأمريكية مورييل باوزر، مطالباً إياها بأن "تُصلح أوضاعها"، مهدداً بفرض سيطرة فيدرالية كاملة على المدينة إذا لم تفعل.

وقال ترامب، خلال حديثه مع الصحفيين من المكتب البيضاوي وإلى جانبه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو ونائب الرئيس جي دي فانس، الجمعة: "لقد سئمت من سماع هؤلاء يقولون إن المدينة كانت آمنة قبل وصولنا. لم تكن كذلك، بل كانت خطيرة ومروعة. على العمدة باوزر أن تُصلح أوضاعها، وإلا فلن تبقى عمدة طويلاً، لأننا سنتولى الأمر عبر الحكومة الفيدرالية كما يجب أن يُدار".

وأضاف: "لقد كانت المدينة حفرة موبوءة بالجريمة والفئران، وهناك الكثير من الفئران فعلاً. نحن نتخلص منها، وحققنا بالفعل تقدماً كبيراً".

وفق تقارير شبكة سي إن إن الأمريكية، انخفض معدل الجريمة العنيفة في واشنطن خلال عامي 2024 و2025، بعد ارتفاع ملحوظ في 2023.

في وقت سابق من اليوم، اتهم ترامب العمدة باوزر بتقديم "أرقام كاذبة وغير دقيقة للغاية" حول الجريمة، وهدد بـ"سيطرة فيدرالية كاملة وشاملة" إذا لم تتوقف "فوراً".

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يلوّح فيها ترامب بالسيطرة الفيدرالية على واشنطن، لكنها تأتي بعد خطوة غير مسبوقة قام بها بالفعل عبر السيطرة على إدارة شرطة العاصمة.