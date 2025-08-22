إعلان

6 مليارات يورو.. زيلينسكي يكشف حجم عجز تمويل إنتاج الطائرات المسيرة

05:26 م الجمعة 22 أغسطس 2025

فولوديمير زيلينسكي

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه من الضروري توفير تمويل كافٍ لبرامج بلاده في مجال إنتاج الطائرات المسيرة، مشيرًا إلى أنه ناقش هذا الأمر اليوم مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأكد زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للناتو مارك روته، اليوم الجمعة، أن حجم العجز في تمويل برنامج إنتاج الطائرات المسيرة وصل إلى 6 مليارات يورو.

وأضاف الرئيس الأوكراني، أن الولايات المتحدة أبدت استعدادها للمشاركة في ضمانات أوكرانيا الأمنية، واصفًا ذلك بأنه المرة الأولى التي تعلن فيها واشنطن مثل هذا الموقف.

وشدد زيلينسكي على أن هذه الضمانات يجب أن تكون "على غرار المادة الخامسة" من معاهدة حلف شمال الأطلسي، التي تنص على الدفاع الجماعي، بحيث تشمل التمويل المستدام للقوات المسلحة الأوكرانية، وتوريد الأسلحة، إضافة إلى الدعم الدبلوماسي.

