القدس- (أ ب)

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن مدينة غزة قد تتعرض للتدمير، ما لم توافق حركة حماس على شروط إسرائيل، في الوقت الذي تستعد فيه تل أبيب لشن هجوم موسع على المدينة.

وقال كاتس في تدوينة على موقع إكس إن "أبواب الجحيم سوف تنفتح قريبا على رؤوس القتلة والمغتصبين من حماس في غزة، ما لم يوافقوا على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب".

وأكد كاتس مطالب إسرائيل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وهي إطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاح حماس بشكل كامل.

وتقول حماس إنها سوف تطلق سراح الأسرى مقابل إنهاء الحرب، ولكنها ترفض نزع سلاحها بدون قيام دولة فلسطينية.

وبعد يوم واحد من تصريح رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بأنه سيسمح للجيش بالسيطرة على مدينة غزة، حذر كاتس من أن أكبر مدينة في القطاع "يمكن أن تتحول إلى رفح وبيت حانون" وهي مناطق تحولت إلى أنقاض في وقت سابق من الحرب، حسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة.

وكان نتنياهو قد أعلن أمس الخميس أنه سيعطي موافقته النهائية على الاستيلاء على مدينة غزة، بينما سيعيد أيضا إطلاق المفاوضات مع حركة حماس بهدف إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين وإنهاء الحرب بشروط إسرائيل.