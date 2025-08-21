خلال جولة ميدانية في خانيونس.. رئيس الأركان الإسرائيلي يهدد حماس

وكالات

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أن مهمة جيش الاحتلال الإسرائيلي هي تحرير الرهائن وهزيمة "حماس" ولن يهدأ الجيش أو يتوقف حتى يحققها.

وقال رئيس الأركان لوحدة "كفير" والمدرعات في خان يونس خلال جولة ميدانية في قطاع غزة: "نواصل جهودنا للعمل في مدينة غزة. لدينا بالفعل قوات تعمل على مشارف المدينة، وستنضم إليها قوات إضافية لاحقا. مهمتنا تبقى تحرير الأسرى وهزيمة "حماس" - لن نهدأ أو نتوقف حتى نحققها. تحقيقها ضروري لمستقبلنا وقيمنا كمجتمع".

وأضاف: "لقد وجهنا لحماس ضربة قاسية. وسنواصل ضرب "حماس" في كل مكان، وسنلاحقهم طالما كان ذلك ضروريا وحيثما كان ذلك ضروريا".

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن حكومته ستواصل السيطرة على غزة "حتى لو وافقت حماس على اتفاق وقف إطلاق النار في اللحظة الأخيرة"، مؤكدا أن العملية العسكرية في القطاع "تقترب من نهايتها".

وفي مقابلة مع سكاي نيوز أستراليا، أوضح نتنياهو أن إسرائيل "ستسيطر على غزة" حتى لو وافقت حماس على الاتفاق، وذلك بهدف تحقيق الأمن، على حد قوله.

وأضاف أن "الحرب يمكن أن تنتهي اليوم إذا ألقت حماس سلاحها وأفرجت عن الأسرى المتبقين"، مشددا: "هدفنا إطلاق سراح جميع الأسرى ونزع سلاح حماس، والقضاء على المعقل الأخير للحركة أمر ضروري لتحقيق سلام دائم".

وزعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أن "هدفه ليس احتلال غزة بل منحها وإسرائيل مستقبلا مختلفا"، مشيرا إلى أن بلاده "قريبة من تحقيق ذلك".