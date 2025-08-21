إعلان

مكتب نتنياهو: إطلاق سراح مواطن من عرب إسرائيل بعد عام من احتجازه في لبنان

07:06 م الخميس 21 أغسطس 2025

إطلاق سراح مواطن من عرب إسرائيل

(د ب أ)

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن مواطنا من عرب إسرائيل كان محتجزا في لبنان لمدة عام قد عاد إلى وطنه.

وقال مكتب نتنياهو، في منشور على منصة إكس إن السلطات اللبنانية سلمت الرجل عند معبر رأس الناقورة الحدودي في شمال غربي إسرائيل.

وخضع الرجل في البداية للاستجواب، وفحص طبي ونقل إلى عيادة، على أن يلتقي بأسرته لاحقا.

ولم يصدر في البداية أي تأكيد من الجانب اللبناني.

ولم يتسن بعد معرفة كيف وصل المواطن من عرب إسرائيل إلى لبنان. وقال مكتب نتنياهو إن "ملابسات الحادث قيد التحقيق من جانب قوات الأمن".

وجاء في بيان مكتب نتنياهو أن مفاوضات جرت في الأشهر الأخيرة، بدعم من الصليب الأحمر، للإفراج عن الرجل المحتجز في لبنان.

ونشر مكتب نتنياهو صورة للرجل بعد عودته وهو يتحدث عبر هاتفه المحمول. وأفادت تقارير بأن الرجل كان محتجزا في لبنان منذ يوليو 2024.

وذكر موقع "واي نت" الإسرائيلي أن أقارب الرجل لم يكونوا على علم بوجوده في لبنان.

إطلاق سراح مواطن من عرب إسرائيل بنيامين نتنياهو مواطن من عرب إسرائيل محتجز في لبنان
