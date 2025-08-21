إدانة بحّار أمريكي بالتجسس وتسريب تكنولوجيا عسكرية للصين

وكالات

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، الخميس، بإدانة بحار في البحرية الأمريكية بالتجسس لصالح الصين أثناء خدمته العسكرية.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن البحار أُدين باستغلال تصريحه الأمني لبيع معلومات حساسة إلى الصين بشأن قدرات السفن الأمريكية بما في ذلك نقاط ضعفها.

وأكدت الصحيفة، أن البحار جينتشاو وي صاحب الـ25 عاما، المعروف بين زملائه بـ"باتريك وي"، والذي يعمل على متن سفينة هجومية برمائية في قاعدة "سان دييجو" البحرية، سيواجه أقصى عقوبة ممكنة بالسجن مدى الحياة خلال جلسة النطق بالحكم المقررة في مطلع ديسمبر المقبل.

وذكرت الصحيفة، أن محكمة جزئية أمريكية، أدانت وي في 6 من بين 7 تهم جنائية يواجهها، بما في ذلك تهمتان بالتجسس و4 أخرى بالتآمر في انتهاك لقانون مراقبة تصدير الأسلحة.

ووصفت البحرية الأمريكية، المعلومات التي سرّبها البحار الأمريكي إلى الصين مقابل 12 ألف دولار، بأنها "تكنولوجيا بالغة الاهمية".