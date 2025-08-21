

وكالات

أكد مسؤولون أمريكيون، تحطم طائرة مقاتلة من طراز F/A-18E تابعة للقوات البحرية الأمريكية بالقرب من سواحل ولاية فرجينيا الأربعاء.

وذكرت المتحدثة باسم القوات البحرية جاكي باراشار في بيان لها، أن الحادث وقع أثناء تنفيذ الطائرة لمهامها التدريبية الروتينية، وفقا لروسيا اليوم.

وأكدت المتحدثة إنقاذ الطيار بعد أن تمكن من القفز بالمظلة، ونقل الطيار إلى المستشفى لفحص حالته بعد الحادث.

وأشارت إلى أن حطام الطائرة لم يتم انتشالها من المياه بعد، وأن التحقيق جار لمعرفة سبب تحطم الطائرة.

وحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فإن هذه هي سادس طائرة من هذا النوع خسرتها القوات البحرية الأمريكية خلال الأشهر الـ 10 الأخيرة.