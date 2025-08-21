إعلان

مكتب التحقيقات الفيدرالي: لا يوجد أي سند قانوني لمداهمة منزل ترامب في مارالاغو

01:20 ص الخميس 21 أغسطس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أعلن رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كاش باتيل، عدم وجود أي سند قانوني لمداهمة منزل ترامب في مارالاغو بولاية فلوريدا.

وقال: "لم تثبت على الرئيس ترامب أي جريمة"، مضيفا: "الجريمة الحقيقية هي ما قام به العملاء الذين تواطأوا لتقديم أدلة مزيفة".

وشدد باتيل على أنه "يجب القبض عليهم"، وفقا لروسيا اليوم.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "بلومبرغ"، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي حذف اسم الرئيس دونالد ترامب وآخرين من الوثائق المتعلقة بقضية الممول جيفري إبستين المتهم بدعارة القاصرات.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أنه تم تحرير الوثائق أثناء إعداد مكتب التحقيقات الفيدرالي لها لنشرها محتملا.

وبما أن ترامب وآخرين مذكورين في الوثائق كانوا أشخاصا عاديين عند بدء التحقيق الفيدرالي بشأن إبستين عام 2006، تقرر إخفاء أسمائهم لاحقا، رأى كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل أن نشر هذه الأوراق لن يكون "مناسبا أو مبررا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيقات الفيدرالي الأمريكي مداهمة منزل ترامب في مارالاغو ولاية فلوريدا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان