

وكالات

أعلن رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كاش باتيل، عدم وجود أي سند قانوني لمداهمة منزل ترامب في مارالاغو بولاية فلوريدا.

وقال: "لم تثبت على الرئيس ترامب أي جريمة"، مضيفا: "الجريمة الحقيقية هي ما قام به العملاء الذين تواطأوا لتقديم أدلة مزيفة".

وشدد باتيل على أنه "يجب القبض عليهم"، وفقا لروسيا اليوم.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "بلومبرغ"، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي حذف اسم الرئيس دونالد ترامب وآخرين من الوثائق المتعلقة بقضية الممول جيفري إبستين المتهم بدعارة القاصرات.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أنه تم تحرير الوثائق أثناء إعداد مكتب التحقيقات الفيدرالي لها لنشرها محتملا.

وبما أن ترامب وآخرين مذكورين في الوثائق كانوا أشخاصا عاديين عند بدء التحقيق الفيدرالي بشأن إبستين عام 2006، تقرر إخفاء أسمائهم لاحقا، رأى كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل أن نشر هذه الأوراق لن يكون "مناسبا أو مبررا".