اندلاع حريق هائل في سفينة عسكرية أمريكية قبالة سواحل اليابان- فيديو

أفادت وكالة الأنباء البريطانية "رويترز" نقلا عن خفر السواحل الياباني، باندلاع حريق هائل على متن سفينة عسكرية أمريكية، اليوم الأربعاء، قبالة سواحل محافظة أوكيناوا اليابانية.

وأشار مسؤول بوزارة الدفاع اليابانية، إلى أن قوات الدفاع الذاتي في البلاد تشارك بالفعل في أعمال مكافحة الحريق. فيما أعلن خفر السواحل الياباني أن إحدى سفنه القريبة تستعد للانضمام والمشاركة في الجهود المبذولة للسيطرة على الحريق، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي تسرب نفطي.

من جانبه، كشف الأسطول الأمريكي السابع، تفاصيل حريق السفينة الحربية البرمائية "يو إس إس نيو أورليانز"، مؤكدًا أن الحريق نشب بعد ظهر اليوم الأربعاء 20 أغسطس، بالقرب من أوكيناوا اليابان".

وقالت البحرية الأمريكية خلال بيان لها اليوم، إن أطقم الإنقاذ تتعامل مع حريق اندلع على متن السفينة "يو إس إس نيو أورلينز"، لافتة إلى أنه حتى الآن لم ترد أي تقارير أولية".

NEW: Fire broke out aboard the USS New Orleans (LPD-18) while docked at White Beach, Okinawa, Japan.



US Navy & Japan Self-Defense Forces fought the blaze.



Cause, damage, and casualties not yet confirmed. pic.twitter.com/xbWLGoA1Xd — Clash Report (@clashreport) August 20, 2025

ولم تذكر البحرية الأمريكية وقوع إصابات بين أفراد الطاقم حتى وقتنا هذا، قائلة في ختام البيان:"سنوافيكم بمزيد من التفاصيل فور توافرها".

وأكد متحدث باسم البحرية الأمريكية في تصريحات لمجلة "نيوزويك"، أن طواقم الإنقاذ تمكنت من إخماد الحريق، موضحا أنه لم تقع أي إصابات بين أفراد طاقمها، رغم أن حجم الأضرار الناجمة عن الحريق لا يزال غير واضح.