صحة غزة: ارتفاع ضحايا التجويع في قطاع غزة إلى 269 وفاة

03:18 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

وزارة الصحة الفلسطينية

غزة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة من البالغين بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: "يرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 269 شهيدا، من بينهم 112 طفلا ".

وكانت الوزارة أكدت أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.

وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع ضحايا التجويع قطاع غزة
