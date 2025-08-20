إعلان

مبعوث بوتين: قادة أوروبا يحاولون عرقلة محادثات السلام

02:56 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وكالات

قال كيريل ديمترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF)، إن القادة الأوروبيين يسعون إلى تقويض محادثات السلام وجهود تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وأوضح ديمترييف عبر قناته على "تيليجرام": "القادة الأوروبيون يبذلون كل جهدهم لمنع محادثات السلام وتطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، متذرعين بالحديث عن عدم الثقة بروسيا".

في 18 أغسطس 2025، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف الناتو مارك روته. وكانت هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها هذا العدد الكبير من القادة رفيعي المستوى في البيت الأبيض دفعة واحدة.

وخلال الاجتماع، أجرى الرئيس ترامب اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، واستمر الحوار بينهما نحو 40 دقيقة، وفقًا لما ذكره مساعد الكرملين يوري أوشاكوف. وبعدها أعلن ترامب أنه بدأ العمل على ترتيب لقاء بين بوتين وزيلينسكي.

بوتين قادة أوروبا محادثات السلام كيريل ديمترييف
