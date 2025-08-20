إيطاليا: مستعدون للمشاركة بقوات في بعثة أممية لبناء الدولة الفلسطينية

وكالات

طالب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، بوقف إطلاق النار ووقف ارتكاب المذابح في قطاع غزة، وفق صحيفة "إل جورنالي" الإيطالية.

وصرّح الوزير بأن الحكومة الإسرائيلية "تجاوزت منذ زمن الخط الأحمر المتمثل في رد مشروع ومتناسب على هجوم 7 أكتوبر"، معتبرًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتجاهل نصف العالم بمواصلته الحرب على غزة.

وشدد على أن بلاده ضد "احتلال قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية بالمستوطنات، وكذلك ضد الهجمات الإسرائيلية على المسيحيين"، موضحًا أن هدف بلاده هو إقامة دولة فلسطينية.

وأعرب وزير الخارجية الإيطالي عن استعداد بلاده لإرسال قواتها تحت مظلة بعثة أممية بقيادة عربية لبناء الدولة الفلسطينية.