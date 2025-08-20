إعلان

إيطاليا: مستعدون للمشاركة بقوات في بعثة أممية لبناء الدولة الفلسطينية

10:19 ص الأربعاء 20 أغسطس 2025

أنطونيو تاياني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

طالب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، بوقف إطلاق النار ووقف ارتكاب المذابح في قطاع غزة، وفق صحيفة "إل جورنالي" الإيطالية.

وصرّح الوزير بأن الحكومة الإسرائيلية "تجاوزت منذ زمن الخط الأحمر المتمثل في رد مشروع ومتناسب على هجوم 7 أكتوبر"، معتبرًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتجاهل نصف العالم بمواصلته الحرب على غزة.

وشدد على أن بلاده ضد "احتلال قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية بالمستوطنات، وكذلك ضد الهجمات الإسرائيلية على المسيحيين"، موضحًا أن هدف بلاده هو إقامة دولة فلسطينية.

وأعرب وزير الخارجية الإيطالي عن استعداد بلاده لإرسال قواتها تحت مظلة بعثة أممية بقيادة عربية لبناء الدولة الفلسطينية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أنطونيو تاياني بعثة أممية بناء الدولة الفلسطينية إيطاليا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ظاهرة تزيد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة