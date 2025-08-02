وزير الخارجية الفرنسي: يجب نزع سلاح حماس وإقصاؤها من حكم غزة

وكالات

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إنه يجب أن تنتهي محنة الأسرى الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة، مؤكدًا أنه يجب إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

وشدد وزير الخارجية الفرنسي في تصريحات صحفية على أنه يجب نزع سلاح حركة حماس وإقصاؤها من حكم غزة، مؤكدًا أن يجب إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل واسع.

وفي آخر تطورات الأحداث في القطاع، ذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، أخبر عائلات الأسرى في قطاع غزة أن حركة حماس مستعدة لنزع سلاحها، وأنه سيواصل المفاوضات لوقف إطلاق النار.

فيما ردت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على تلك التصريحات بالنفى، مؤكدًا أن المقاومة وسلاحها استحقاق وطني وقانوني ما دام الاحتلال قائما، وقد أقرّته المواثيق والأعراف الدولية.

وأضافت: "لا يمكن التخلي عنهما إلا باستعادة حقوقنا الوطنية كاملة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".