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الأردن و3 دول أخرى ينفذون 5 إنزالات جوية للمساعدات على غزة

08:30 م السبت 02 أغسطس 2025

إنزالات جوية للمساعدات على غزة

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عمان - (د ب أ)

نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم السبت، خمسة إنزالات جوية لإيصال مساعدات إنسانية وغذائية إلى قطاع غزة، بمشاركة دول شقيقة وصديقة، حملت على متنها 36 طنا من تلك المساعدات وذلك في إطار تعاون دولي موسع، لتعزيز جهود الإغاثة في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا أن هذه العملية شهدت مشاركة فاعلة من 5 طائرات: اثنتان منها تابعتين لسلاح الجو الملكي الأردني، وواحدة من فرنسا، وواحدة من الإمارات، إلى جانب طائرة من ألمانيا، ما يعكس حجم التنسيق والتكامل الدولي في جهود الإغاثة.

وبذلك، يرتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية على قطاع غزة إلى 135 إنزالاً جوياً، و 279 إنزالاً جوياً نُفذت بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

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