عشائر غزة: لن نقبل بأي حاكم دخيل على القطاع

قال رئيس تجمع قبائل وعشائر غزة علاء الدين العكلوك، الثلاثاء، إنه يأمل من المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لقبول الهدنة ووقف الحرب المستمرة على القطاع.

وأكد العكلوك في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد لغزة ولا أهلها العيش بأمان، مطالبا العالم بالنظر للقطاع بإنسانية، مشددا على أن "المقاومة لها دور كبير في الدفاع عن الحق الفلسطيني ونثمن موافقتها على مقترح الهدنة".

وأشار العكلوك، إلى أن "إدارة غزة ستكون لأهلها ولن نقبل بأي حاكم دخيل على القطاع"، موضحا أن منظمة غزة الإنسانية تمتهن كرامة الإنسان الفلسطيني الساعي للحصول على المساعدات.

وشدد رئيس تجمع قبائل وعشائر غزة، على أن المنظمات الأممية صمام الأمان في غزة وقادرة على توزيع المساعدات بعدالة على المجوعين، مؤكدا أن "القطاع يعيش مجاعة كبيرة لا نجد رغيف الخبز ولا نأكل سوى العدس والدقة".