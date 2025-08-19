البيت الأبيض: بوتين وزيلينسكي وافقا على اجتماع ثنائي

وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه لن يتم نشر قوات برية أمريكية على الأرض في أوكرانيا وسيقدم ضمانات أمنية لحلفائه الأوروبيين.

وأكدت ليفيت، أن الولايات المتحدة يمكنها المساعدة في تنسيق الضمانات الأمنية لأوكرانيا، مشيرة إلى أن ترامب وجه فريقه للأمن القومي بالتنسيق مع الأوروبيين بشأن أوكرانيا.

وأوضحت ليفيت، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعربا عن موافقتهما على اجتماع ثنائي وفريق الأمن القومي الأمريكي سيساعد الجانبين في ترتيب هذا الاجتماع.

وشددت ليفيت، على أن الرئيس الأمريكي يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن، لافتة إلى أن فريق الأمن القومي الأمريكي يتعاون مع الجانبين الروسي والأوكراني لترتيب اجتماع ثنائي بين بوتين وزيلينسكي.

وأشارت ليفيت، إلى أن الرئيس دونالد ترامب منخرط في محادثات مع حلفائه الأوروبيين للتناقش بشأن السبل المثلى لتحقيق السلام المستدام في أوكرانيا.