سوريا تعين سفيراً لها في الأمم المتحدة

08:36 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

سوريا

دمشق - (د ب أ)

أصدر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع مرسوماً تشريعيا بتعيين إبراهيم عبد الملك علبي سفيراً مفوضاً فوق العادة ومندوباً دائماً لسوريا لدى الأمم المتحدة.

وبحسب المرسوم الجمهوري بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وعلى مقتضيات المصلحة العامة يسمى السيد إبراهيم عبد الملك علبي سفيراً مفوضاً فوق العادة، ويعتمد مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

ويأتي تعيين العلبي قبل شهر من الزيارة المتوقعة للرئيس السوري احمد الشرع الى واشنطن والمشاركة في جلسات الأمم المتحدة.

ومع تعيين العلبي مندوباُ لسورية ينهى عمل السفير الدكتور قصي الضحاك الذي استمر بعمله سفيرا لسورية منذ سقوط النظام، وهذا أول تعيين لسفراء لسورية في عهد النظام الجديد في حين أن عددا من السفراء جرى إنهاء عملهم ولم يعودوا إلى سوريا ومنهم سفير سوريا في روسيا بشار الجعفري وسفير سوريا لدى السعودية أيمن سوسان.

سوريا الأمم المتحدة دمشق
