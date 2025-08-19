إعلان

المرصد السوري يوثّق اعتداء عناصر أمنية على عائلة في ريف دمشق (فيديو)

01:52 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

المرصد السوري لحقوق الإنسان

background

وكالات

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، عبر مقطع مصوّر، حادثة اعتداء نفذها عناصر من الأمن العام على عائلة في حي السيدة زينب بريف دمشق.

ووفقاً لمصادر أهلية، فقد اقتحمت مجموعة من العناصر أحد المنازل واعتدت بالضرب على من بداخله، بينهم نساء وأطفال، قبل أن تطلق النار بشكل عشوائي داخل الحي.

وأشارت المصادر إلى أن الاعتداء جاء على خلفية قيام مالك المنزل بتأجيره سابقاً لشخص من الطائفة الشيعية قبل سقوط النظام، حيث حاولت العناصر الاستيلاء على المنزل دون أي مسوغ قانوني أو إذن قضائي.

وأسفرت الحادثة عن اعتقال شابين من العائلة، فيما تعرضت إحدى النساء للإهانة والتهديد اللفظي من قبل العناصر.

وأثار الحادث حالة من الخوف والقلق بين السكان المحليين، وسط غياب أي تعليق أو بيان رسمي يوضح ملابسات ما جرى أو يكشف مصير المعتقلين.

المرصد السوري لحقوق الإنسان دمشق ريف حي السيدة زينب
