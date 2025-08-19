المرصد السوري يوثّق اعتداء عناصر أمنية على عائلة في ريف دمشق (فيديو)

وكالات

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، عبر مقطع مصوّر، حادثة اعتداء نفذها عناصر من الأمن العام على عائلة في حي السيدة زينب بريف دمشق.

ووفقاً لمصادر أهلية، فقد اقتحمت مجموعة من العناصر أحد المنازل واعتدت بالضرب على من بداخله، بينهم نساء وأطفال، قبل أن تطلق النار بشكل عشوائي داخل الحي.

وأشارت المصادر إلى أن الاعتداء جاء على خلفية قيام مالك المنزل بتأجيره سابقاً لشخص من الطائفة الشيعية قبل سقوط النظام، حيث حاولت العناصر الاستيلاء على المنزل دون أي مسوغ قانوني أو إذن قضائي.

فيديو متداول يظهر اعتداء عناصر من الأمن العام على عائلة بحي السيدة زينب جنوب #دمشق pic.twitter.com/MG84Gn7QFs — DW عربية (@dw_arabic) August 18, 2025

وأسفرت الحادثة عن اعتقال شابين من العائلة، فيما تعرضت إحدى النساء للإهانة والتهديد اللفظي من قبل العناصر.

وأثار الحادث حالة من الخوف والقلق بين السكان المحليين، وسط غياب أي تعليق أو بيان رسمي يوضح ملابسات ما جرى أو يكشف مصير المعتقلين.