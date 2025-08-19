زيلينسكي يهدي ترامب عصا جولف من جندي أوكراني جريح

القاهرة- مصراوي

خلال زيارته إلى البيت الأبيض يوم الإثنين، قدّم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عصا جولف خاصة – هدية نقلها إليه جندي أوكراني جريح.

كانت العصا مملوكة سابقًا لكوستيانتين كارتافتسيف، رقيب مبتدئ فقد ساقه في الأشهر الأولى من الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، بحسب مكتب الرئاسة الأوكرانية. وأوضح زيلينسكي لترامب عند تقديم الهدية أن رياضة الجولف أصبحت جزءًا من برنامج إعادة تأهيل الرقيب المبتدئ.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئاسة الأوكرانية: "عرض رئيس الدولة (زيلينسكي) أيضًا مقطع فيديو يظهر فيه كوستيانتين كارتافتسيف وهو يناشد الرئيس الأمريكي المساعدة في إنهاء الحرب عبر سلام عادل ودائم".

وأضاف البيان: "دونالد ترامب قبل الهدية، وسجّل مقطع فيديو شكر فيه المقاتل الأوكراني على عصا الجولف، كما قدّم للرئيس الأوكراني مفاتيح رمزية للبيت الأبيض".

ويمثل تبادل الهدايا هذا تحولًا جديدًا في النبرة مقارنة بزيارة زيلينسكي السابقة إلى البيت الأبيض، حين وجّه له ترامب ونائب الرئيس جي دي فانس انتقادات لاذعة، واصفين إياه بأنه غير محترم وناكر للجميل أمام عدسات العالم.

وفي يوم الإثنين، مازح ترامب وزيلينسكي الصحفيين بشأن تغيّر ملابسه – في اختلاف واضح عن لقائهما في فبراير الماضي، بعد أن انتقده صحفي يميني لعدم ارتدائه بدلة رسمية.

وكان زيلينسكي مرتديًا سترة ميدانية سوداء أنيقة وقميصًا وبنطالًا أسودين، ليرد ممازحًا الصحفي نفسه: "أنت في نفس البدلة. أنا غيّرت، وأنت لم تفعل".