الإمارات تسقط أكثر من 4000 طن مساعدات على غزة

وكالات

نفذت الإمارات، الاثنين، عملية الإنزال الجوي رقم 74 للمساعدات على قطاع غزة، ضمن عملية "طيور الخير" التابعة لمبادرة "الفارس الشهم 3"، بالتعاون مع الأردن، وبمشاركة كل من ألمانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، وفرنسا، وهولندا، وسنغافورة وإندونيسيا.

احتوت الشحنة على كميات من المواد الغذائية الأساسية، جرى تجهيزها بدعم من مؤسسات وجهات خيرية إماراتية، لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعانيها منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.

وبلغ إجمالي ما أسقطته الإمارات عبر 74 عملية إنزال جوي، أكثر من 4004 أطنان من المساعدات المتنوعة التي تشمل الغذاء والمستلزمات الضرورية، تأكيدًا لالتزامها الثابت بمساندة الفلسطينيين وتعزيز صمودهم.

وتعكس هذه المبادرات دور الإمارات في ميدان العمل الإغاثي الدولي، من خلال حشد الجهود الإقليمية والدولية وترسيخ نهج العطاء للتخفيف من معاناة المتضررين في مناطق الأزمات.

ومنذ إطلاق مبادرة "الفارس الشهم 3" بعد اندلاع الحرب، أرسلت الإمارات أكثر من 80 ألف طن من المساعدات الإغاثية والطبية ومواد الإيواء التي جرى نقلها برًا وبحرًا وجوًا عبر أكثر من 600 رحلة جوية و17 سفينة شحن وأكثر من 5400 ناقلة شحن بري.

ونفذت الإمارات 74 عملية إسقاط جوي للمساعدات في المناطق التي يصعب إيصال المساعدات إليها برًا، بمشاركة 190 طائرة أسقطت أكثر من 4 آلاف طن من المساعدات.

كما دعمت الإمارات القطاع الطبي من خلال إنشاء المستشفى الميداني في غزة، والمستشفى العائم قبالة سواحل مدينة العريش في محافظة شمال سيناء.

ونقلت الإمارات أكثر من 2000 مريض ومرافق من الجرحى، والمرضى بالسرطان للعلاج في مستشفيات أبو ظبي، ضمن مبادرة الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد بعلاج 1000 مريض بالسرطان و1000 مصاب في المستشفيات الإماراتية.

وأنشأت الإمارات 6 محطات لتحلية المياه في مدينة رفح المصرية بقدرة إنتاجية نحو 2 مليون جالون يوميًا