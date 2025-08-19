إعلان

وزير خارجية أمريكا: واشنطن لم تعد تقدم أسلحة لأوكرانيا بل تبيعها

03:56 ص الثلاثاء 19 أغسطس 2025

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة لم تعد تقدم لأوكرانيا أسلحة مجانا، بل أصبحت تبيعها لها، حيث تتلقى المال من الدول الأوروبية.

وقال روبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" عقب محادثات البيت الأبيض: "لم نعد نعطي أوكرانيا أسلحة، لم نعد نمنح أوكرانيا أموالا، الآن نحن نبيعها أسلحة، والدول الأوروبية تدفع ثمنها عبر حلف الناتو".

وصرح الوزير أن لقاء الرئيس دونالد ترامب مع القادة الأوروبيين وفلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض شكل لحظة فارقة وحدثا غير مسبوق، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف روبيو: "أعتقد أن كل هذا كان لحظة محورية، حدثا غير مسبوق".

يذكر أن ترامب كان قد عقد اجتماعا مع زيلينسكي في 18 أغسطس.

وحضر إلى البيت الأبيض معه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف الناتو مارك روته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ماركو روبيو وزير خارجية أمريكا أسلحة لأوكرانيا الولايات المتحدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان