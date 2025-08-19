وزير خارجية أمريكا: واشنطن لم تعد تقدم أسلحة لأوكرانيا بل تبيعها



وكالات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة لم تعد تقدم لأوكرانيا أسلحة مجانا، بل أصبحت تبيعها لها، حيث تتلقى المال من الدول الأوروبية.

وقال روبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" عقب محادثات البيت الأبيض: "لم نعد نعطي أوكرانيا أسلحة، لم نعد نمنح أوكرانيا أموالا، الآن نحن نبيعها أسلحة، والدول الأوروبية تدفع ثمنها عبر حلف الناتو".

وصرح الوزير أن لقاء الرئيس دونالد ترامب مع القادة الأوروبيين وفلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض شكل لحظة فارقة وحدثا غير مسبوق، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف روبيو: "أعتقد أن كل هذا كان لحظة محورية، حدثا غير مسبوق".

يذكر أن ترامب كان قد عقد اجتماعا مع زيلينسكي في 18 أغسطس.

وحضر إلى البيت الأبيض معه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف الناتو مارك روته.