مساعد الرئيس الروسي يكشف تفاصيل مكالمة بوتين وترامب

أبرز ما حدث في قمة ألاسكا بين بوتين وترامب (2)



وكالات

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، عن إجراء مكالمة هاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب قبل نصف ساعة.

وقال أوشاكوف للصحفيين: "قبل نصف ساعة، وبمبادرة من الرئيس الأمريكي، أجريت مكالمة هاتفية بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين".

وأضاف أن ترامب أطلع بوتين على نتائج مباحثاته مع الرئيس الأوكراني المنتهية شرعيته فلاديمير زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية، كما أعرب الجانبان عن تأييدهما لبدء مفاوضات مباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا.

وفي إطار المكالمة، قدم الرئيس الروسي خالص شكره لنظيره الأمريكي على حسن الاستقبال والضيافة خلال لقائهما الأخير في ألاسكا، وفقا لروسيا اليوم.