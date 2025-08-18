وكالات

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الاجتماع الذي عقده، الاثنين، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعماء أوروبيين في البيت الأبيض، قد يمثل "خطوة تاريخية" في مسار ضمان أمن أوكرانيا وأوروبا.

وأوضح ستارمر في تصريحاته: "أعتقد أننا يمكن أن نتخذ خطوة مهمة حقًا إلى الأمام اليوم، وقد ينتج عن هذا الاجتماع بالفعل خطوة تاريخية فيما يتعلق بالأمن لأوكرانيا والأمن في أوروبا".

وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن حديث ترامب عن ضمانات أمنية "على غرار المادة الخامسة" من ميثاق حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يتماشى مع الجهود التي بذلها "تحالف الراغبين"، أي الحلفاء الأوروبيون الرئيسيون لأوكرانيا خلال الأشهر الماضية، وأضاف أن هذا التحالف "مستعد لتحمل المسؤولية" فيما يتعلق بضمان أمن كييف.

وتنص المادة الخامسة من ميثاق الناتو على مبدأ "الدفاع الجماعي"، والذي يعتبر أي هجوم على عضو واحد هجومًا على جميع الأعضاء.

وكان ترامب قد رفض في السابق دعوات أوكرانيا المتكررة للحصول على ضمانات أمنية، باعتبارها وسيلة لردع أي انتهاك روسي محتمل لاتفاق وقف إطلاق النار أو محاولة تجديد الهجوم في السنوات المقبلة.