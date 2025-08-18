هل انتهي الدعم الأمريكي لأوكرانيا.. ترامب يجيب؟

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بغض النظر عن نتائج اجتماعات اليوم مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيين، فإن الدعم الأمريكي لأوكرانيا سيظل قائما.

سأل أحد المراسلين ترامب: "هل انتهى الدعم الأمريكي لأوكرانيا؟ هل انتهى اجتماع اليوم باتفاق أم لا؟".

وأجاب في تصريحات للصحفيين من داخل المكتب البيضاوي خلال لقائه بالرئيس الأوكراني: "لا أستطيع قول ذلك أبدًا، إنها ليست نهاية المطاف، يُقتل الناس ونريد وضع حدٍّ لذلك، لذا، لا أقول إنها نهاية المطاف."

وقال ترامب إن هناك فرصة جيدة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في حال عُقد اجتماع ثلاثي يجمعه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومجموعة من الزعماء الأوروبيين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم لإجراء محادثات حاسمة بشأن الحرب مع روسيا، في الوقت الذي يحمل فيه الرئيس الأمريكي أوكرانيا مسؤولية التوصل إلى اتفاق سلام.