كتب- محمود الهواري:

وجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، نداء إنسانيا بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يأتي هذا العام تحت شعار "من أجل الإنسانية".

وأعرب أبو الغيط عن تقديره للعاملين في المنظمات الإنسانية بالمنطقة العربية والعالم، مؤكدا أنهم يضحون بحياتهم من أجل خدمة الإنسانية وحماية الأبرياء من الأطفال وكبار السن في مناطق النزاعات والكوارث، ويساهمون في إنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة المحتاجين رغم ما يواجهونه من تحديات ومخاطر.

ووصف أبو الغيط الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة، بأنها "الأبشع في عصرنا الحديث"، مشيرا إلى استمرار نزيف الألم والجوع والدمار جراء الحصار الإسرائيلي الخانق وسياسة التجويع الممنهجة ضد أكثر من مليوني فلسطيني.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن هذه السياسات أدت إلى تفاقم المجاعة وتدمير البنية التحتية وحرمان المدنيين من مقومات الحياة، في ظل صمت دولي على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل، على حد وصفه.

وجدد الأمين العام نداءه للمجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين العزّل وتوفير المساعدات الإنسانية دون قيود، مؤكدا أن "العمل الإنساني لا يكتمل دون الوقوف مع غزة دعما وإغاثة ومناصرة".

وشدد أبو الغيط على التزام جامعة الدول العربية بدعم الشعوب العربية التي تواجه أزمات إنسانية، عبر المجالس الوزارية المتخصصة، مثمنا الجهود التي تبذلها الدول العربية في مجال الإغاثة الإنسانية.

وأكد أبو الغيط على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني لتمكينهم من أداء رسالتهم السامية.