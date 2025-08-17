سوريا.. مقتل انتحاري إثر تفجير حزام ناسف في حلب

دمشق – (د ب أ)

قُتل شخص في انفجار حزام ناسف كان يرتديه في مدينة حلب شمالي سوريا اليوم الأحد .

وقال مصدر في مديرية الأمن الداخلي بحلب لوكالة الأنباء السورية (سانا)، إن انفجار حزام ناسف كان يرتديه شخص مجهول في حي الميسر أدى إلى مقتله، دون وقوع إصابات بين المواطنين، والجهات الأمنية تعمل على تحديد هويته.

من جهة أخرى، قالت مصادر محلية في مدينة حلب أن شخصا مجهول الهوية يرتدي حزامًا ناسفًا فجر نفسه عند فرن الوحدة في حي الميسر بمدينة حلب.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية: "سمع أهالي الحي صوت انفجار وعندما خرجوا وجدوا شخصا قطع الى نصفين دون وقع أي اصابات ".

وكانت قوات الأمن العام السورية ألقت القبض في منتصف شهر مايو الماضي في مدينة حلب على خلية تابعة لتنظيم داعش بحوزتهم أحزمة ناسفة .