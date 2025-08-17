إعلان

وزير الخارجية الألماني: برلين تتولى دورًا قياديًا في دعم أوكرانيا والحرية الأوروبية

06:13 م الأحد 17 أغسطس 2025

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول

برلين - (د ب أ)

أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عن اعتقاده بأن مرافقة قادة دول أوروبية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رحلته إلى واشنطن، تمثل إشارة على وحدة الصف الأوروبي.

وقبل مغادرته إلى اليابان، قال فاديفول اليوم الأحد إن الفضل الكبير في تحقيق هذا الموقف يعود إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وأكد الوزير المنتمي إلى حزب ميرتس، المسيحي الديمقراطي أن ألمانيا تتولى بوعي دورًا قياديًا، مضيفًا: "نحن ندرك أننا نعيش أيامًا حاسمة من المفاوضات، وسنضع كامل ثقلنا الدبلوماسي من أجل أن يكون هذا الأسبوع أسبوعًا جيدًا لأوكرانيا وأسبوعًا جيدًا للحرية في أوروبا".

وكان جرى الإعلان في وقت سابق من اليوم أن المستشار ميرتس، إلى جانب قادة أوروبيين آخرين ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، مارك روته، يعتزمون المشاركة في القمة التي ستجمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني زيلينسكي في البيت الأبيض بواشنطن غدا الاثنين.

ومن المقرر أن تتمحور المحادثات حول سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وبحسب الحكومة الألمانية، ستتناول القمة أمورا من بينها "الضمانات الأمنية، وقضايا تتعلق بالأراضي الإقليمية، واستمرار دعم أوكرانيا في التصدي للعدوان الروسي".

يوهان فاديفول وزير الخارجية الألماني زيلينسكي واشنطن المستشار الألماني فريدريش ميرتس حزب ميرتس ألمانيا حلف شمال الأطلسي الحرب الروسية الأوكرانية ترامب
