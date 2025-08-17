ترامب: الرئيس الصيني وعدني بعدم غزو تايوان أثناء فترة رئاستي

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أجراها يوم الجمعة، إن الرئيس الصيني، شي جين بينج، أكد له أن بكين لن تقوم بغزو جزيرة تايوان ما دام ترامب رئيسًا للولايات المتحدة.

وأضاف ترامب، قبل لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، "أنا لا أعتقد أن ذلك سيحدث بأي حال من الأحوال طالما أنا هنا. سنرى"، وذلك فيما يتعلق بإمكانية غزو الصين لتايوان خلال فترة رئاسة ترامب.

وتابع الرئيس الأمريكي نقلًا عن شي: "قال لي: لن أفعل ذلك ما دمت رئيسًا. أخبرني الرئيس شي بذلك، فقلت: حسنًا، أُقدّر ذلك، لكنه قال أيضًا: 'لكنني صبور جدًا، والصين صبورة جدًا".

ولم يوضح الرئيس الأمريكي متى أدلى نظيره الصيني بهذه التصريحات، لكن ترامب وشي أجريا أول مكالمة هاتفية مؤكدة خلال ولاية ترامب الثانية بالبيت الأبيض في يونيو الماضي. وفي أبريل، قال ترامب إنه تلقى اتصالًا من شي، لكنه لم يحدد توقيته.

وتعتبر الصين تايوان جزءً من أراضيها وتتعهد "بإعادة توحيدها" بالقوة إذا لزم الأمر، في حين ترفض الجزيرة الديمقراطية ذات الحكم المنفصل هذه المزاعم. وتحت ضغط عسكري متزايد، تكثف بكين مناوراتها الحربية حول تايوان في مسعى لتأكيد سيادتها، بينما تتمسك تايبيه برفضها لأي سيادة صينية عليها.