الكويت تداهم شبكة لتصنيع الكحول بعد وفاة العشرات بالتسمم (فيديو)

الكويت تداهم شبكة لتصنيع الكحول بعد وفاة العشرات ب

وكالات

تصدر مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية الكويتية، أمس السبت، منصات التواصل الاجتماعي، يوثق عملية مداهمة وتفتيش أسفرت عن ضبط شبكة لتصنيع الكحول في البلاد.

وتأتي حملة التفتيش والمداهمة بعد أسبوع شهد وفاة عشرات الأشخاص بسبب التسمم الكحولي ما أثار حالة من الغضب وتحرك السلطات.

وقالت وزارة الداخلية التي نشرت الفيديو على صفحها بمنصة إكس "تويتر سابقا"، إن العملية جرت بإشراف معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبتعاون مع وزارة الصحة، موضحة أنها أسفرت عن ضبط 67 متورطا، إضافة إلى 6 مصانع مخصصة للتصنيع و4 مصانع كانت تعمل في مناطق سكنية وصناعية، لترويج الميثانول السام.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حالات التسمم الناتج عن مشروبات كحولية ملوثة بالميثانول إلى 160 حالة، سجلت بينها 23 وفاة، جميعها من جنسيات آسيوية، كما ذكر أن معظم الحالات تتلقى العلاج في العناية المركزة باستخدام أجهزة تنفس صناعي وغسيل عاجل للكلى.

وأكدت الوزارة استمرار المتابعة الطبية والأمنية على مدار الساعة لمنع تكرار الحوادث، ودعت الجمهور إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه بالتسمم عبر الخطوط الساخنة وقنوات التواصل الرسمية.