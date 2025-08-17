الشامسي: المستشفى العائم ثمرة تنسيق إماراتي–مصري لخدمة الفلسطينيين

القاهرة-مصراوي

قال سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون التنمية والمنظمات الدولية ووكالة الإمارات للمساعدات بوزارة الخارجية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة مستمرة في إيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء في فلسطين، وبالأخص في قطاع غزة، موضحًا أن الإمارات تُدخل بشكل يومي قرابة 50 شاحنة مساعدات متنوعة.

وأفاد الشامسي خلال مداخلة هاتفية مع "نشرة أخبار التاسعة" المُذاعة عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، بأن الجهود تبذل بقدر المستطاع لإيصال المساعدات إلى المحتاجين سواء في جنوب أو شمال القطاع، بما في ذلك ما يتعلق بموضوع المياه، موجهًا الشكر لجمهورية مصر العربية قيادةً وشعبًا وحكومة على التعاون الكبير في المشروع المشترك لإيصال المياه القائم في خان يونس وقطاع غزة، كما أعرب عن أمله على تمديد مشروع المياه لجميع المخيمات المتواجدة بالقطاع.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الإماراتي، أن فريقًا إماراتيًا يعمل داخل غزة لتوفير المساعدات، إلى جانب فريق آخر متواجد في مدينة العريش المصرية لتجهيز المساعدات قبل إرسالها للشعب الفلسطيني.

وأكد الشامسي، على وجود توافق وتطابق في الرؤى مع مصر من أجل دعم الأشقاء في غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع.

وأوضح الشامسي أن التنسيق المشترك بين مصر والإمارات مستمر في ملف المساعدات منذ أكتوبر 2023، ومن أبرز ملامحه المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش والفريق اللوجستي الإماراتي الذي يعمل بشكل متواصل للتنسيق مع السلطات المصرية لإدخال المساعدات.

وأشار إلى أن الإمارات تقوم أيضًا بتنفيذ عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات ضمن تحالف دولي كبير، خاصة على المناطق الشمالية من قطاع غزة، مؤكدًا استمرار العمل مع مصر للضغط من أجل إيجاد حل سياسي، وفتح ممرات إنسانية بشكل أكبر.