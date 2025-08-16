وكالات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أوروبيين، السبت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ قادة أوروبا بانفتاحه على تقديم ضمانات أمريكية لأوكرانيا.

وأشار المسؤولون الأوروبيون، إلى أن ترامب قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يوقف القتال أثناء أي محادثات سلام، كما يصر على تنازل كييف عن أراض شرقي البلاد مقابل وقف القتال في مناطق أخرى.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن ترامب قال إن بوتين قبل بأن يتضمن أي اتفاق سلام وجود قوات غربية في أوكرانيا، لافتة إلى أن الرئيس الأمريكي أشار إلى أن الضمانات قد تشمل دعما عسكريا أمريكيا لقوة أمنية أوروبية في أوكرانيا.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، السبت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نيره الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي وقادة أوروبيين بالتحول من التركيز على وقف إطلاق النار إلى مفاوضات سلام شامل.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن ترامب أبلغ زيلينسكي بطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تخلي أوكرانيا عن إقليم دونباس الذي يضم لوجانسك ودونيتسك وأراضي أخرى.

وأوضحت، أن ترامب قال إن بوتين مستعد لتعهد بإنهاء الحرب وعدم شن حروب مع دول أخرى مقابل دونباس وأراض أخرى، مؤكدة أن اتصال ترامب بزيلينسكي والقادة الأوروبيين كان أكثر توترا من آخر اتصال في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكشف موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر، أن الجانب الأمريكي خرج بانطباع من قمة ألاسكا بأن بوتين منفتح للتفاوض على منطقتي سومي وخاركيف.

وأوضحت المصادر، أن الرئيس الروسي طلب خلال لقائه نظيره الأمريكي دونالد ترامب اعترافا أمريكيا بأن شبه جزيرة القرم و4 مناطق أخرى هي جزء من روسيا.

ونقلت وكالة "رويترز" البريطانية عن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أن أمريكا مستعدة للمشاركة في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.

ولفتت مصادر، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض تجميد المواجهة ببعض المواقع إن انسحبت كييف من دونيتسك ولوجانسك.

وأوضح مصدر مطلع، أن زيلينسكي قال لترامب إن الانسحاب من أجزاء من دونيتسك أمر مستحيل الحدوث، مشيرا إلى أن ترامب وقادة أوربيين ناقشوا تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا خارج إطار حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وذكر المصدر، أن القادة الأوروبيين يسعون لمعرفة أي دور للولايات المتحدة في الضمانات التي ستقدم لأوكرانيا.