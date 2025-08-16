إعلان

إيهود باراك: ترامب لا يفهم شيئا في الأمور العسكرية ويعتمد على نتنياهو

09:12 م السبت 16 أغسطس 2025

إيهود باراك

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، السبت، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يخوض حربا عبثية للتهرب من محاكمته ومن أزمة قانون الخدمة العسكرية في مواجهة الحريديم.

وأكد باراك، أن نتنياهو نجح في تضليل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومقربيه وأقنعهم بوجود خيارين فقط وهما إما الخضوع لحماس أو استمرار العمل العسكري حتى قتل آخر مسلحيها.

وأشار باراك، إلى أن ترامب لا يفهم شيئا في الأمور العسكرية وهو يعتمد على نتنياهو وقد منحه موافقة للاستمرار في هذه الحرب العبثية، مؤكدا أن استمرار الحرب جيد لحماس لأن إسرائيل ستغوص أكثر في مستنقع غزة ولن تقضي على الحركة.

