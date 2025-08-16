إعلان

إسرائيل: سنوفر خيام إيواء لسكان مدينة غزة لنقلهم من مناطق القتال

08:46 م السبت 16 أغسطس 2025

رفح

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إنه سيوفر خيام إيواء لسكان مدينة غزة بدءا من غد الأحد لنقلهم من مناطق القتال للجنوب.

وذكرت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "المجرم" بدأ هجوما مستمرا على الأحياء الشرقية والجنوبية من مدينة غزة منذ نحو أسبوع.

وأكدت حماس، على أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي لم تكن لتتواصل لأكثر من 22 شهرا لولا الضوء الأخضر الذي تمنحه الإدارة الأمريكية لمجرم الحرب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشارت حماس، إلى أن على الإدارة الأمريكية مراجعة سياساتها التي تجعلها شريكا فعلياً في حرب إبادة لن يغفر التاريخ للمسؤولين عنها، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية للعمل من أجل وقف جريمة الاحتلال الفاشي التي يرتكبها في مدينة غزة وعموم القطاع.

ودعت حماس، الشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم الحر للانتفاض نصرة لغزة ورفضا لجرائم ومجازر الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء.

