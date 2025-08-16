بعد تهديدات بن غفير.. نائب الرئيس الفلسطيني يزور عائلة مروان البرغوثي

وكالات

قال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، اليوم السبت، إن ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين بفعل السياسات الإسرائيلية هو "إعدام بطيء" يتطلب تدخل المنظمات الدولية لحمايتهم.

وأكد الشيخ، أن مروان البرغوثي رمز للنضال الفلسطيني، مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية تبذل جهودًا على كافة المستويات للإفراج عنه وعن جميع الأسرى.

وقال الشيخ، إنه قام بزيارة منزل عائلة الأسير مروان البرغوثي "أبو القسام"، اليوم، وذلك تأكيدًا على الموقف الفلسطيني الثابت تجاه قضية الأسرى باعتبارها أولوية وطنية.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس": "رافقني في هذه الزيارة كل من وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص، وأمين سر حركة فتح إقليم رام الله والبيرة موفق سحويل، وعدد من أعضاء لجنة الإقليم".

وأثار ظهور القيادي في حركة فتح الفلسطيني مروان البرغوثي، في مقطع مصور قصير من سجن إسرائيلي، ضجة على الساحة الفلسطينية بسبب التغيرات التي طرأت على هيئته، أمام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

وظهر بن غفير في المقطع، المتداول الخميس، وهو يقول للبرغوثي: "من يعبث بإسرائيل، من يقتل أطفالنا، من يقتل نساءنا، سنمحوه. عليك أن تعرف ذلك".

وندد نائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، بالمقطع الفيديو المنشور، قائلًا إن "هذا يشكل انفلاتًا غير مسبوق في سياسة الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين، ما يتطلب التدخل الفوري للمنظمات والمؤسسات الدولية لحمايتهم".