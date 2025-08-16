"كانت خدعة".. ترامب يجدد هجومه على روسيا بشأن التدخل في الانتخابات



القاهرة- مصراوي

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحاته مساء اليوم، لانتقاد التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، وهو التحقيق الذي دأب على نفيه واعتباره "خدعة".

وقال ترامب: "لقد تعرضنا لخدعة روسيا، روسيا، روسيا".

وفي إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أضاف: "كان يعلم أنها خدعة، وأنا كنت أعلم أنها خدعة".

ووصف ترامب ما جرى بأنه "عمل إجرامي للغاية"، مشيراً إلى أن هذه القضية جعلت من الصعب على الولايات المتحدة التعامل مع القضايا والأعمال التي ترغب في معالجتها. لكنه عبّر عن تفاؤله قائلاً: "سيكون لدينا فرصة جيدة عندما ينتهي هذا الأمر".