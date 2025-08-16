قمة ألاسكا.. بوتين يتحدث أكثر من ترامب خلال المؤتمر الصحفي



القاهرة- مصراوي

لم يتجاوز المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب 12 دقيقة، حيث تحدث بوتين لمدة 8 دقائق و30 ثانية، فيما اقتصر حديث ترامب على 3 دقائق و24 ثانية فقط.

وعقد الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين مؤتمرًا صحفيًا قصيرًا على نحو لافت، اكتفيا فيه بتصريحات مقتضبة دون الكشف عن تفاصيل دقيقة بشأن الاتفاق الذي توصلا إليه.

وغادر الزعيمان المنصة فور انتهاء كلمتيهما، من دون الرد على أي أسئلة من الصحفيين الحاضرين.

وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الجمعة، في المؤتمر الصحفي لقمة ألاسكا عن نتائج مباحثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.