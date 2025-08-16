بوتين يقترح عقد اللقاء القادم مع ترامب في موسكو



القاهرة- مصراوي:

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باللغة الإنجليزية، أن تُعقد القمة المقبلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الروسية موسكو.

وأثار الاقتراح رد فعل متحفظًا من ترامب، الذي أقرّ بأن الموافقة على هذه الخطوة ستكون مثيرة للجدل، لكنه لم يستبعدها تمامًا، قائلاً: "هذا اقتراح مثير للاهتمام، وسأتعرّض لبعض الانتقادات بسببه، لكن يمكنني أن أرى احتمال حدوثه".

وفي السياق ذاته، قال بوتين إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع ترامب "سيمهد الطريق نحو السلام في أوكرانيا"، مؤكدًا أن الوضع هناك يرتبط "بالتهديدات الأساسية" لأمن روسيا. وأوضح أن التوصل إلى اتفاق دائم يتطلب القضاء على "جميع الجذور الأساسية والأسباب الرئيسية لهذا الصراع".

وأضاف بوتين: "أتفق مع الرئيس ترامب، كما قال اليوم، على أنه من الطبيعي ضمان أمن أوكرانيا أيضًا. وبطبيعة الحال، لقد أعددنا أنفسنا للعمل على ذلك".

وعادةً ما يبدأ المؤتمر الصحفي المشترك الذي يستضيف فيه رئيس أمريكي نظيره الأجنبي بكلمة من الزعيم الأمريكي، تليها كلمة الضيف.

لكن في قمة ألاسكا اليوم، كسر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا التقليد، حيث افتتح المؤتمر الصحفي بينما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتابع حديثه.