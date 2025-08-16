بعد غياب 7 سنوات.. بوتين يجيب على أسئلة إلى جانب رئيس أمريكي



القاهرة- مصراوي:

للمرة الأولى منذ سبع سنوات، ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جانب رئيس أمريكي للإجابة على أسئلة الصحفيين، وذلك خلال قمة ألاسكا مع الرئيس دونالد ترامب.

آخر مرة حدث ذلك كانت في هلسنكي عام 2018، خلال المؤتمر الصحفي الشهير الذي أثار جدلًا واسعًا بعدما بدا أن ترامب انحاز لروسيا على حساب وكالات الاستخبارات الأمريكية في ملف التدخل بالانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وفي عام 2021، عندما التقى الرئيس جو بايدن ببوتين في جنيف، اختار عدم الظهور معه في مؤتمر صحفي مشترك، مفضلًا الرد على الأسئلة منفردًا، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لحرمان بوتين من منبر يمكنه من خلاله عرض روايته لمحادثاتهما.

ويعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتن مؤتمرا صحفيا بعد لقائهما لإجراء محادثات عالية الأهمية في ألاسكا.