قمة ألاسكا.. ما الخطوة التالية إذا نجح لقاء بوتين وترامب؟



القاهرة- مصراوي

في الوقت الذي يناقش فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الحرب في أوكرانيا، يظل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غائبًا عن القمة الجارية في ألاسكا.

لكن ترامب أوضح ما يخطط له بعد انتهاء اللقاء، مؤكداً أنه سيتواصل هاتفيًا مع زيلينسكي ومع عدد من القادة الأوروبيين لإطلاعهم على نتائج المحادثات. وبيّن أن هدفه النهائي هو جمع بوتين وزيلينسكي في غرفة واحدة لبحث سبل إنهاء الحرب.

وقال ترامب يوم الأربعاء، إن هذا اللقاء الثلاثي قد يحدث "على الفور تقريبًا" إذا سارت محادثاته مع بوتين على نحو جيد، وربما حتى في ألاسكا نفسها. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو الترتيبات اللوجستية المعقدة التي يتطلبها وصول زيلينسكي إلى هناك في وقت قصير.