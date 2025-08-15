إعلان

الحكومة اللبنانية ترد على تهديدات حزب الله

08:54 م الجمعة 15 أغسطس 2025

رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام

وكالات

علق رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الجمعة، على تصريحات الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، قائلًا إنها تحمل تهديدًا مُبطنًا بالحرب الأهلية.

وحذر سلام من أن التصرفات "اللامسؤولة" التي تشجع على الفتنة، مؤكدًا أن "الحديث عن أن الحكومة اللبنانية تنفذ مشروعًا أمريكيًا إسرائيليًا هو حديث مردود. قراراتنا لبنانية صرف، تُصنع في مجلس وزرائنا ولا أحد يُمليها علينا".

وأضاف "‏اتفاق الطائف ميثاقنا وهو ينص بشكل صريح على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية"، مشددًا على أنه "‏لا يوجد أي حزب في لبنان مخوّل بحمل السلاح خارج نطاق الدولة اللبنانية".

وتابع رئيس الوزراء اللبناني: "‏لم يطلب أحد تسليم سلاح حزب الله للعدوّ الاسرائيلي كما يروّج البعض، بل للجيش اللبناني الذي نرفض التشكيك في وطنيّته".

وجاءت تصريحات سلام، ردًا على ما قاله الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، بأن قرار الحكومة اللبنانية نزع سلاح الحزب قد يؤدي إلى "حرب أهلية"، مؤكدًا أن الحزب مستعدّ لخوض "معركة" للحفاظ على سلاحه.

وقال قاسم، إن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارًا وصفه بأنه "خطيرًا جدًا" خالفت فيه ميثاق العيش المشترك، زاعمًا أن الحكومة تعرض البلاد لأزمة كبيرة.

وتابع: "فلتجتمع الحكومة للتخطيط لمواجهة العدوان لا لتسليم البلد إلى متغول لا يشبع، المقاومة تأخذ شرعيتها من الدماء والتحرير والحق والأرض ولا تأخذها منكم ولا تحتاجها منكم".

نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني تهديدات حزب الله الحكومة اللبنانية اتفاق الطائف تسليم سلاح حزب الله
