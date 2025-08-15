ترامب: أجريت محادثات رائعة مع رئيس بيلاروسيا المحترم للغاية

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أجرى محادثات وصفها بـ"الرائعة" عبر الهاتف مع رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، "المحترم للغاية".

وأضاف ترامب: "أتطلع إلى لقاء الرئيس لوكاشينكو مستقبلًا"، مشيرًا إلى أنه ناقش معه اجتماع ألاسكا المتوقع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتحدث الرئيس الأمريكي مع الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الحليف الوثيق لفلاديمير بوتين، قبل ساعات من القمة المرتقبة مع بوتين في ألاسكا لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا.