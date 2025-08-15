انتحار جندي إسرائيلي بعد عودته من غزة

وكالات

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جندي احتياط من طبريا أقدم على الانتحار أمس في الغابة السويسرية شمال إسرائيل، وذلك بعد عودته مؤخرًا من القتال بغزة، في حين تواصل وحدته مهامها هناك.

وفي سياق منفصل، يستعد الجيش الإسرائيلي إلى احتلال غزة، إذ أصدر تعليمات إلى ألويته العسكرية بالاستعداد لشن عملية برية جديدة في القطاع.

وقالت مصادر عسكرية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الجمعة، إن العملية العسكرية لن تبدأ قبل سبتمبر المقبل، إذ تسعى قيادة الجيش إلى منح الجنود وقتًا للراحة والتعافي من مدة القتال الطويلة التي استمرت لأكثر من 22 شهرًا.

وتسعى قيادة الجيش أيضًا إلى التحضير لنشر مزيد من القوات، بما في ذلك وحدات احتياطية تلقت مؤخرًا إشعارات بالاستعداد للاستدعاء الشهر المقبل، الأمر الذي قد يعيق موسم عطلاتها.